» بعد الانهيار.. ممثل شهير يعلن إصابته بكورونا

21 يونيو 2020 - 05:44 م

أعلن الممثل الكوميدي الأمريكي، داريل لين هيجلي، أنه ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان الممثل البالغ من العمر 57 عامًا، تعرض لفقدان الوعي أثناء أدائه في ملهى ليلي كوميدي ليل الجمعة.





ويوم السبت، نشر هيلي مقطع فيديو على موقع "تويتر" أخبر فيه معجبيه بأنه عولج من الإرهاق والجفاف.





وأضاف: "لقد أثبتت الاختبارات أيضًا إيجابية كوفيد – 19، الأمر الذي أذهلني: كنت من دون أعراض. لم يكن لدي أي أعراض، الأعراض الكلاسيكية".





وقال هيلي إنه ما زال لم يظهر أي من الأعراض المرتبطة بـ كوفيد -19، بما في ذلك ضيق التنفس والحمى.





ويخطط هيلي لدخوا الحجر الصحي في غرفته الفندقية في ناشفيل لمدة 14 يومًا.





وهيجلي أيضًا مؤلف ومذيع، قام ببطولة فيلم حفلة سبايك لي عام 2000، "ملوك الكوميديا الأصلية"، إلى جانب ستيف هارفي، بيرني ماك وسيدريك ذا إنترتينر.



