وفاة شقيق رئيس الوزراء الجزائري داخل المحكمة

21 يونيو 2020 - 06:19 م

توفي اليوم الأحد العيفة أويحيى، محامي وشقيق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى، إثر أزمة قلبية ألمت به داخل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المحامي تعرض لنوبة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأكد المحامي عبد الرحمان صالح وفاته إثر النوبة.

وحسب المعلومات، فإن العيفة كان في محكمة سيدي محمد لحظة إصابته بسكتة قلبية.

وتم نقل جثمان المحامي إلى مقر سكناه بدرقانة شرق العاصمة، بعدما فارق الحياة رغم محاولات إسعافه وإنقاذه.

وتجدر الإشارة إلى أن الراحل كان قد رافع أمس لصالح شقيقه الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بصفته متهما في قضية رجل الأعمال علي حداد.