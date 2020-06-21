إصابة نجم التنس البلغاري «جريجور ديميتروف» بفيروس كورونا

أصيب لاعب التنس البلغاري جريجور ديميتروف بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع واحد من خوضه دورة استعراضية إلى جانب الرقم واحد عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال جريجور المصنف 19 عالميًا، الأحد، على تطبيق "إنستجرام": "أود أن أعلن إلى أنصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو".

وقال جريجور المصنف 19 عالميًا، الأحد، على تطبيق "إنستجرام": "أود أن أعلن إلى أنصاري وأصدقائي بأنني خضعت لفحص كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية لدى عودتي إلى موناكو".

وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "إدريا" في بلجراد إلى جانب ديوفكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا والألماني ألكسندر زفيريف السابع عشر.

وشارك ديميتروف الأسبوع الماضي في دورة "إدريا" في بلجراد إلى جانب ديوفكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم المصنف ثالثا والألماني ألكسندر زفيريف السابع عشر.