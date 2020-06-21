رئيس "مكافحة كورونا" يكشف خبر سار بشأن المصابين

21 يونيو 2020 - 11:10 م

قال د.حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه من المتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الأرقام ف شهر يونيو الجاري متذبذبة، وسيكون هناك ثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، مضيفًا :"في القريب العاجل أي مصر سيصاب بكورونا سيكون سريره موجود خلال أيام قليلة جدًا بإذن الله".



وشدد على ضرورة التعاون المجتمعى، مضيفًا أن الدولة تقوم بدورها في حماية اللجان بالثانوية العامة، ويبقي خارج اللجان، مضيفًا أن معظم أسباب الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

