» جائحة كورونا كانت سبب في رواج هذا الأمر

21 يونيو 2020 - 10:00 م

قال د.أشرف شريف، المحلل وخبير أسواق المال، إن أزمة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاعات الاقتصاد وسببت ركودا تام في كثير من القطاعات لكنها أنعشت رواجا في التجارة الإلكترونية وأسواق الأون لاين، وحققت مكاسب خيالية خلال الفترات الماضية، وهو ما فرض على كثير من الشركات والمؤسسات الاهتمام بالخدمات والأسواق الإلكترونية وساعد على رواج هذا النوع من التجارة.



وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع عبر"التلفزيون المصري"، اليوم أن رواج الأسواق الإلكترونية دفعت كثير من الشركات إلى زيادة استثماراتها للوصول إلى أسواق جديدة، وهو ما دفع كثير من الشركات العالمية إلى افتتاح فروع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل شركة ACY Securities الاسترالية، والمتخصصة في تبادل الأصول وأسواق المال، والتي افتتحت فرعين لها في مصر والسعودية.



وتابع :" ينبغي على الشركات أن تدرس احتياجات المنطقة العربية والأسواق الشرق أوسطية من أجل أن تنال ثقة أكبر قدر من العملاء، وهو ما يتم التركيز عليه من أجل تقديم الدعم والخدمات التداولية الاحترافية للمتداولين العرب بشكلٍ عام ".

