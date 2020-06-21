هل ينقل سمك السلمون فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

21 يونيو 2020 - 10:10 م

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حقيقة ما يشاع أن سمك السلمون ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد.



وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "أحلى أكلة" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، يوم الأحد، الذي إن جميع الأسماك لا تصاب بفيروس كورونا لأن كوفيد 19 حتى ينمو بحاجة إلى جسد إنسان حي، موضحًا أن الضجة كانت بسبب ظهور سلالة في الصين بسبب شخص كان يتعامل مع سمك السالمون وربما كان مصابًا بكورونا.



وأكد أن أي سطح يمكن أن يتلوث بالفيروس وفي حال لم ينتقل لكائن حي سيموت، مؤكدًا أن كورونا بحاجة إلى وسيط وعائل وهو الإنسان ولا ينتقل عن طريق الأسماك ولكنه قد يبقى على أي سطح لمدة 12 ساعة، مما يعني أن السطح الذي شهد واقعة الإصابة بالمتعامل مع السلمون ربما كان ملوثًا بالفيروس.

