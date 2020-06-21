تعليق وزير التعليم على تسريب "شاومينج" للامتحانات

21 يونيو 2020 - 11:10 م

علق وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، استعادت صفحة "شاومينج" الأشهر في تسريب امتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا، قائلًا :" لا يوجد تسريب للامتحانات منذ عام 2017 ولكنها تدعي ذلك وتجد الزبون".



وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يذاع على قناة "أم بي سي مصر"، الفضائية، الأحد 21 يونيو، :"هذا نوع من النصب والاحتيال الممنهج فيقوم بوضع الاجابات دون وضع الاسئلة، ثم يقوم الطالب بتحويل الفلوس بالطريقة المطلوبة وعند استلام الاجابة يجدها لا علاقة لها بالامتحان".



وتابع وزير التربية والتعليم، قائلًا :"اللي بيحرك الامتحان جهات سيادية، ويتم فتحه الساعة 10 صباحًا داخل اللجان، ولا يوجد تسريب ولكن شاومينج يدعي ذلك ويجد الزبون".



يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الاحد 21 يونيو ، وتنهي 21 يوليو ، ويؤديها 653ألف و 398 طالبا وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية ، موضحا أنه تم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه ستتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.





