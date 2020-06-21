مستشار "الوزراء": أدوية فيروس كورونا متوفرة بالأسواق

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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل استخدام البلازما لعلاج كورونا

أكد الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إن هناك توجيهات وتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الأدوية الخاصة بأزمة كورونا، ومتابعة كل ما هو خاص بهذا الشأن في جميع مراحله.
وأضاف المصري، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن مصر لم تعاني من أية أزمات غذائية طوال فترة أزمة وباء كورونا، لافتا إلى أن التسارع والتكالب على شراء السلع خوفا من نقصها هو الذي يُحدث أزمة، ولكنه يكون نقص غير مبرر وغير حقيقي، لافتا إلى أن هذا التكالب أيضا انتقل إلى شراء الأدوية من قِبل المواطنين وهم لا يحتاجون إليها.
تابع أن «كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق، ولكن للأسف المواطنين يتكالبون عليها ويخزنوها في البيوت لحين الحاجة إليها، الفيتامينات التي نتسارع لشرائها موجودة في الأكل الصحي، رفع ليست بالفيتامينات فقط، ومن أهم ما يساعد عليها النوم المنتظم، والأكل الجيد».

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