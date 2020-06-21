إيطاليا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 34 ألفا و634

21 يونيو 2020 - 11:50 م

أعلنت إيطاليا، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا، إلى 34 ألفا و634، عقب تسجيل 24 وفاة.



وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني الإيطالية، أن عدد الإصابات النشطة في البلاد تراجع إلى 20 ألفا و972، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 238 ألفا و499، بعد تسجيل 224 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 182 ألفا و893.