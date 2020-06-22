السودان يعلن التصدي لهجوم من "قوات إثيوبية"

22 يونيو 2020 - 12:10 ص

أعلن والي القضارف السودانية (شرق)، اللواء نصر الدين عبد القيوم، أن قوات بلاده تصدت، الأحد، لهجوم من "قوات إثيوبية".



وفي تصريح للأناضول، قال حاكم الولاية الحدودية مع إثيوبيا: "قواتنا تصدت بنجاح لهجوم من قوات إثيوبية في الرابعة عصر الأحد (2: 00 ت.غ) شرقي البلاد"، دون أن يحدد تفاصيل أكثر.

وأشار عبد القيوم، إلى "عدم وقوع خسائر في الجيش السوداني عدا إصابة طفيفة لجندي واحد"، دون الإشارة لخسائر الجانب الآخر.

وأكد على "جاهزية القوات السودانية لمجابهة أي تهديد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن ما ذكره المسؤول السوداني.

غير أنه في 8 يونيو/ حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إن الحدود لن تكون سببا في تأزم العلاقات مع السودان.‎

وفي تصريحات صحفية، السبت، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عقب زيارة لأديس أبابا استغرقت 3 أيام، إنه بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قضايا بينها التوتر الحدودي بين البلدين.‎

وفي 30 مايو/ آيار الماضي قال الجيش السوداني إن "مليشيا إثيوبية" مسنودة بجيش بلادها اعتدت على أراض وموارد البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 7 جنود وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.