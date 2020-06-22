» "متحدث المنوفية": طبيب تلا عرض حياة المصابين بكورونا للخطر

22 يونيو 2020 - 12:50 ص

قال معتز حجازي، المتحدث الإعلامي باسم محافظة المنوفية، إنه ورد إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بلاغاً يفيد أن هناك طبيب ا صيدليا بمركز تلا يقوم بعمل عقاقير لعلاج فيروس كورونا بالمخالفة للقانون، فوجهة بسرعة ضبط ال طبيب والوقوف على حقيقة البلاغ.



وأضاف "حجازي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد تشكيل حملة والتوجه للمكان محل الشكوى تبين صحة البلاغ وأن ال طبيب يقوم بعمل وصفات يسميها طبية، لعلاج مرضى فيروس كورونا ، ومن ثم تجربتها على المواطنين.

