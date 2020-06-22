» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 22 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.18 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه ،وسجل في البنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.236 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي وبنك مصر 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه.
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