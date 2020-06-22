» برقية عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي الدوق هنري

متابعات- أمينة عبد العال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب العاهل السعودي في برقيته عن أصدق التهاني منه ومن شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وأطيب تمنياتهم بالصحة والسعادة للدوق ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى والتقدم و الازدهار.
في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة أخري للدوق هنري بمناسبة الذكرى الوطنية لبلاده، معبرا عن أطيب تهاني وأصدق تمنياته بالصحة والسعادة وراجيا لحكومة وشعب لوكسمبورج المزيد من التقدم والازدهار.
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