وزير التعليم: "فاض بينا الكيل"

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غضب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من سخرية البعض بسبب الأخطاء في منظومة الثانوية العامة في اليوم الأول، قائلاًّ: "فاض بينا الكيل، والكلام اللي بيتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي كله خطأ".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن نسبة الحضور تصل لـ 99.6%، معقبًا: "محدش من الطلاب أعتذر خالص، وكل الناس جت".

وتابع:" تصدير الإعلام لمشاكل امتحانات الثانوية العاملة يحدث نوعًا من البلبلة والمشاكل، لافتًا إلى أن هناك 18 مدرسة تم تغيير كل طاقمها بسبب بعض المشاكل التي حدثت، ولكن الصورة ككل تسير بشكل جيد جدًا، والبعض يحاول تشويه المنظومة على مواقع التواصل".

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