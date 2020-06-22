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مدرب ليفربول يكشف سر عدم مشاركة صلاح أمام إيفرتون

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وكالات- الدويني فولي

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تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن سبب عدم إشراكه للنجم المصري محمد صلاح في مباراة "الريدز" أمام إيفرتون، التي أقيمت أمس الأحد، في قمة الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل صلاح حبيس دكة البدلاء طيلة أطوار مباراة ليفربول وإيفرتون، التي عانى فيها الفريق الأحمر من عقم هجومي واضح، واكتفى فيها بنتيجة التعادل السلبي.


وقال كلوب في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "نحن في وقت خاص من الموسم وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري، ولا يجب إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".


وأضاف "لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين. بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح و(الظهير الأيسر) روبرتسون".


وأكمل: "لهذا السبب لم يشارك صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة".


وبهذا التعادل، عزز ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 38 نقطة في المرتبة الـ12.

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