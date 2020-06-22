  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنور قرقاش

"قرقاش": الإمارات وفرنسا تدعوان لوقف إطلاق النار فورا فى ليبيا

الإبراشي

الإبراشي: بيهددوني بالحبس

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم: "فاض بينا الكيل"

يوفنتوس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

عمليات طعن منفردة ببريطانيا

بدولة أوروبية.. طعن عمدة بلدة سياحة في الرقبة

ارشيفية

بسبب " كورونا".. كارثة جديدة تهدد نيويورك

العاهل السعودي وولي العهد

برقية عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي الدوق هنري

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

مرتضى منصور: شيكابالا سيعلن للإعلام مفاجأة مدوية غدا

أبو تريكة

مظهر شاهين يهاجم أبو تريكة بضراوة: فعلا إخواني استثمرت فيه قطر

بدولة أوروبية.. طعن عمدة بلدة سياحة في الرقبة

عرب وعالم

عمليات طعن منفردة ببريطانيا
عمليات طعن منفردة ببريطانيا

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

#

مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية

#

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

#

اندلاع حريق ضخم في أحد الأبراج الشاهقة بالإمارات

طعن

بروج

بليجيكا

رقبة

قال عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، إنه يعرف المعتدي، ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وأبلغ المحامي البالغ من العمر 62 عاما، أمس الأحد، محطة إذاعة "في آرتي" أنه كان لديه موعد مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه، ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.


وقال: "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة، وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.


وأصيب دي فو بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه، وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.


وعلى الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.


وتعتبر مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مدرب ليفربول يكشف سر عدم مشاركة صلاح أمام إيفرتون
» بسبب " كورونا".. كارثة جديدة تهدد نيويورك
» منى زكي تكشف عن الفنان الوحيد الذي تعتبره مثل والدها
» برقية عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي الدوق هنري
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فايلر يتلاعب بالأهلي بشرطين جديدين .. تعرف عليهما
» نجم الأهلي السابق يتهكم على رفض الزمالك مسحات كورونا: زي الأوتوبيس
» فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل: هذه علاقة الحجاب بقراري
» وفاة نجل نجم "مسرح مصر" بطريقة مفاجئة
» أشهر نجم في لعبة المصارعة الحرة يعلن اعتزاله نهائيا
» "الإبراشي" يكشف: تعرضت للتهديد بسبب أحمد زكي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية