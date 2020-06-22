تفاصيل عودة تدريبات الأهلي بعد غد

22 يونيو 2020 - 10:32 ص

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، انتهاء علاقة حسام عاشور قائد الفريق بالنادى، مشيرًا إلى أن اللاعب أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء.

فى سياق آخر كشف عبد الحفيظ وضع الجهاز الفني خطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة، وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.