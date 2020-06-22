  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حالة الطقس

تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الديهي

"الديهي" يعلن خضوعه للعزل المنزلي

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

البورصة

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

"قالولي اتصرف".. حقيقة رفض مستشفى استقبال مصابة بكورونا

بالفيديو: ريهام السهلي لـ «أبوالفتوح»: أنت فاكر نفسك «غاندي»

ريهام السهلي تروي تجربتها مع كورونا في ظهورها الأول

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تكشف مفاجأة بشأن الشفرة الوراثية لكورونا في مصر

سيد عبد الحفيظ

تفاصيل عودة تدريبات الأهلي بعد غد

أديب

أديب: "هو عشماوي كان بيجلنا منين"

اشتباكات في فرنسا بسبب حفل موسيقي

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إلغاء حفل جوائز الأفضل في فرنسا

#

مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

#

عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

فرنسا

باريس

قنابل الغاز

نانت

شهدت فرنسا اشتباكات عنيفة في كل من باريس ونانت مساء أمس بسبب حفلات موسيقية .

وقالت وسائل الإعلام المحلي إن الشرطة اضطرت للتدخل لتفريق الحشود في باريس ونانت مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتزامنت الحفلات مع مظاهرات في ذكري مرور عام علي وفاة ستيف كانيكو الذي لقي حتفه بعد اشتباكات مع الشرطة ومحتفلين في يوينو 2019 لصبح موته نقطة محورية للاحتجاجات والتدقيق في أساليب الشرطة الفرنسية .

واختفي هذا العام شاب يبلغ من العمر 24 عاما خلال حفل موسيقي اشتبكت فيه الشرطة مع المحتفلين علي ضفا نهر لوار في نانت ثم تم العثور علي جثة الشاب في النهر.

   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون
» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك
» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق
» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة
» اشتباكات في فرنسا بسبب حفل موسيقي
» 1.2 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات الجديدة
» اتهامات لمزارع الفراولة في المغرب بنقل فيروس " كورونا"
» وفاة نجل فنان شهير بعد سقوطه في المنزل
» مدرب ليفربول يكشف سر عدم مشاركة صلاح أمام إيفرتون
» بسبب " كورونا".. كارثة جديدة تهدد نيويورك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية