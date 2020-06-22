» 1.2 مليار جنيه تكلفة منظومة المخلفات الجديدة

22 يونيو 2020 - 10:44 ص

بحث كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرانس خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالي 2020/2021 غلي جانب متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة و المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة.

وأشار شعراوي إلي أن الوزارة تتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرا لعمليات المراقبة وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وهي وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، لافتا إلي أن الوزارة أعدت المخطط التنفيذي للعام المالي الجديد والذي تبلغ تكلفته حوالي 1.2 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية بالتنسيق مع كافة المحافظات ، حسبما نشرت " أخبار اليوم " .

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن هذا العام هو الثاني لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذي يتضمن عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها.