ريهام السهلي تروي تجربتها مع كورونا في ظهورها الأول

22 يونيو 2020 - 11:15 ص









روت الإعلامية ريهام السهلي، تجربتها مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معربة عن سعادتها بالعودة للعمل بعد تعافيها من المرض.







وقالت "السهلي" في مقدمة برنامجها "المواجهة" المذاع عبر "إكسترا نيوز" ، في ظهورها الأول بعد الإعلان عن إصابتها نهاية الشهر الماضي، إنها مرت بتجربة صعبة جدًا لكنها استطاعت أن تتخطاها بنجاح وقوة.







وتابعت :"أنه من حكم تجربتها الشخصية مع فيروس كورونا، إذا تم اكتشاف الإصابة سريعًا سيكون العلاج سهلًا، مضيفة أن العلاج من المرض يأخذ وقتا ويختلف من شخص لأخر".







وأكدت أنها خرجت بالعديد من الدروس التي من الممكن أن تساعد غيرها، ناصحة باستشارة الطبيب في حالة الشعور بأي إجهاد، أو ظهور أي فرق بسيط في الحالة الصحية لأنه من الممكن أن يكون إصابة بكورونا مثلما حدث معها.

