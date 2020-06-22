» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق

22 يونيو 2020 - 11:19 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.1 مليار جنيه بعد مرور أول 10 دقائق من بداية الجلسة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10،858.36 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12،449.34 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.56% وصولا لمستوى 1،496.79 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.25%، مسجلا 4،171.41 نقطة.