الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

22 يونيو 2020 - 11:38 ص

أعلنت الكنيسة الإنجيلية، دعمها الكامل لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية الوطنية، والتي من شأنها حماية حدودها والدفاع عن أمنها القومي.

وقالت الكنيسة في بيان لها، "إن ما تعيشـه ب?دُنا العظيمةُ من اســتقرارٍ هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، وا?رادةِ القوية من الجميع، قيادةً وشــعبًا، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلة، والتي تمتدُّ جذورُ انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ".

وتابعت: نصلي إلى الله أن يحميها من كل الشرور في دفاعِها عن الحقوق التاريخية للشعب المصري، وفي مواجهة من يهدد سيادة ومقومات الدولة المصرية.