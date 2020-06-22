شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

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العراق

روسيا اليوم

أحمد راضي

كورونا



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقع فيديو يظهر لحظة دفن جثمان اسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، في مقبرة مخصصة لضحايا كورونا بالعاصمة بغداد.

وتوفي "راضي" بأحد مستشفيات بغداد، بعد تدهورت حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.
شاهد الفيديو..

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