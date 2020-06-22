» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون

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محمد صلاح

ليفربول

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سبب عدم دفعه بمحمد صلاح لاعب الفريق طوال أحداث مواجهة إيفرتون أمس الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال "كلوب" في تصريحات صحفية عقب أحداث المباراة، إن غياب صلاح وزميله أندي روبيرتسون، جاء بسبب عدم تمكنهم من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف: "يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل لاعب قبل الدفع، الثنائي تدربا بالفعل لكنهما تدربا منفردين بعيدا عن زملاءهما، بسبب معاناتهم من إصابات بسيطة".

وتابع: "كان لابد من أن يستكمل روبيرتسون تأهيله لذا استبعدته من القائمة، وصلاح كذلك لذا لزم مقاعد البدلاء".

واختتم: "يجب ألا ننسى أنه لدينا مباراة أخرى مهمة يوم الأربعاء القادم، ويجب على جميع اللاعبين أن يكونوا جاهزين".

وانتهى ديربي الميرسيسايد بالتعادل السلبي بين فريقي إيفرتون وليفربول.


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