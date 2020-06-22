"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

22 يونيو 2020 - 01:38 م









ناشد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجميع بالدعاء طلاب الثانوية، قائلا: "هم الآن يواجهون 3 محن أولها شدة درجة الحرارة وضغط وتحصيل المناهج الدراسية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي يمر بها العالم ".





وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي":"كلمة امتحان تأتي من المحنة مؤكدا أن امتحانات الثانوية هي أول خطوة في الحياة العملية".







وتابع: "هذا الجيل هو أعلى تفكيرا وأعظم حرية من الأجيال السابقة والمحنة التي يمر بها الطلاب تأخذ من سيئاتهم وتضيف لحسناتهم و لا يستطيع أحد مساعدتهم في تلك المحنة إلا الله سبحانه وتعالى"، معقبا: "لجنة الامتحان الثانوية هي نموذج صغير من يوم الحساب ".

