  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

السبب صادم.. طلاق عروسين في شهر العسل أمام المحكمة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات مبكية عن والدتها

سامح شكري وزير الخارجية

تصريحات حازمة من الخارجية عن سد النهضة

بالفيديو.. التليفزيون المصري يهاجم فيلم "سيارة ترحيلات"

البحوث السكانية: التليفزيون المصري السبب في هذا الشيء

الكمامة

"المواصفات والجودة" :لا يوجد كمامة تمنع دخول الفيروس

محمود الخطيب

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الاهلى

حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

لقاح أمريكى يعالج من فيرس " كورونا "

يحمي من الفيروس عامين.. معلومات مثيرة عن اللقاح الروسي لكورونا

"المواصفات والجودة" :لا يوجد كمامة تمنع دخول الفيروس

الحياة السياسية

الكمامة
الكمامة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس

#

محافظ الجيزة: سحب رخصة أي سيارة لا يرتدي قائدها كمامة

#

علماء ألمان: لا يوجد علاج لـ"كورونا"

#

الأزهر يحسم الجدل: لا علاقة بين الصيام وكورونا

ام بى سى مصر

كورونا

الكمامة



أكد الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن فرنسا أول دولة استخدمت الكمامة القماشية، ووزعت عدد من الاشتراطات حتى تكون آمنة في الاستخدام.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أن مصر وضعت أيضا عدد من الاشتراطات عند تصنيع الكمامة القماشية، حيث يجب أن تكون فعالة في الحماية عند استخدامها 25 مرة، وتمنع نفاذ أي جسم أكبر من 3 ميكرون، كما تمنع دخول السوائل إلى منطقة الفم، فضلا على أنها يجب ألا تسبب ضيق تنفس للشخص.

وتابع:"لا يوجد كمامة يمكن أن تحقق أمان بنسبة 100% دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، منوها بأنه في حال شعور مرتدي الكمامة القماشية بأي بلل في منطقة الفم والأنف يجب خلعها فورا وغسلها، حيث أن مدة ارتداؤها 4 ساعات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"
» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليلا موحدا للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية