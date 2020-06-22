البحوث السكانية: التليفزيون المصري السبب في هذا الشيء

22 يونيو 2020 - 02:05 م









أكد محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية، أنهم أجروا دراسة لمعرفة مصدر معلومات المصريين عن فيروس كورونا، معقبا:" تبين أن التلفزيون المصري سبب توعية المواطنين بكورونا".





وأضاف "عبدالقادر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن قطاع السياحة أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب فيروس كورونا، حيث شهد هذا القطاع ركود كبير، مضيفا أن هناك فئات كثيرة تأثر دخلها.







و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

