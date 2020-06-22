» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

22 يونيو 2020 - 02:08 م

يمر نادى مصر المقاصة أزمة مالية عنيفة جراء الأجواء الصعبة الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الكروى خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد، وهو ما أدى لعدم سداد رواتب الجهاز الفنى واللاعبين بشكل متواصل.

وبدأ عدد من اللاعبين يشكو من عدم الحصول على مستحقاته المالية بشكل منتظم على عكس ما كان يحدث فى الماضي، وبدأت حالة كبيرة من الاستياء تفرض نفسها على الجهاز الفنى واللاعبين بسبب المستحقات المالية، فى ظل القناعات الكاملة بضرورة حل هذا الموقف الصعب قبل بدء استكمال التدريبات وخوض لقاءات الدورى الممتاز.