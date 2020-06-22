طلب إحاطة لبيع سيارات الإسعاف "الصالحة للاستخدام"

22 يونيو 2020 - 02:15 م

تقدم النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام متمثلاً فى تخزين عدد كبير من سيارات الإسعاف أسفل كوبرى احمد عرابي، بجانب كلية الزراعة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، على الرغم من أنها صالحة للاستخدام، بغرض بيعها "لوط" فى المبيعات الحكومية بالاتفاق مع التجار مقابل مادى بسيط لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، رغم أن حالتها سليمة ويمكنها العمل لمدة عشر سنوات قادمة، فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لسيارة إسعاف واحدة قد تنقذ حياة مريض، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وأشار "حسين" إلى أنه في إطار جهود الدولة لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف للمستشفيات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وفي ظل الحالة الصحية التي تمر بها البلاد، نجد أن مجموعة من سيارات الإسعاف الصالحة للاستخدام تم تخزينها أسفل كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بغرض بيعها ضمن المبيعات الحكومية بالاتفاق مع التجار، بمقابل مادي بسيط أقل بكثير من سعرها الأصلي، على الرغم من أن حالتها وجيدة وقادرة على العمل عدة سنوات قادمة.