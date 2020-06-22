ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات مبكية عن والدتها

22 يونيو 2020 - 02:22 م









دعت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالشفاء لوالدتها من فيروس كورونا المستجد بعد تدهور حالتها الصحية.







وكتبت أميرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك: "لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيي يا مميت، اكتب لأمي الحياه يا قادر يا مجيب يا شافي اكتب لها الشفاء ومُنّ عليها بالشفاء".







وأضافت،: "يا رب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين لمجيب الحي القيوم".







وتابعت: "وأنت أيضا القائل ادعوني استجب لكم.. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشفي أمي انت الذي تحيي العظام وهي رميم، أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا رب".

