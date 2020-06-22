سعودية شهيرة تثير الجدل بفيديو"مستفز" مع زوجها

22 يونيو 2020 - 03:20 م

أثارت الميكب آرتست السعودية "ملكة كابلي"، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المملكة بعد أن نشرت فيديو مع زوجها وصفه كثيرين بالـ" مستفز".

وظهر في الفيديو تقديم زوجها أحمد السالم هدية باهظة الثمن لها بمناسبة توثيق حسابها على سناب شات.

وقامت "كابلي" بنشر الفيديو عبر حسابها ويُظهر لحظة تلقيها الهدية، إذ قدم لها زوجها صندوقا خشبيا، وبعد فتحه تفاجأت بهاتف آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراطا.

وقالت في بداية الفيديو: "من يوم ما توثق حسابي وأحمد يقول لي جايب لك هدية، توقعت شنطة أو نظارة"، ثم طلبت منه أن يفتح الهدية وأصيبت بعدها بالدهشة بعد رؤية الهاتف الثمين.

كما حرص أحمد على إهداء بوكيه ورد خاص مع الهدية إلى زوجته، فضلا عن كارت مكتوب عليه: "بمناسبة توثيق حسابك في سناب شات حبيبي".

وأثار الفيديو غضب البعض الذي هاجمها وزوجها، معتبرين أن تقديم هدية باهظة الثمن مثل هذه تعد مستفزة في حين تواجه الدولة فيروس كورونا وسط أزمات وحالة رعب بين الناس.