الأمن يكشف حقيقة صورة الغش الجماعي التي أثارت ضجة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، والزعم بوجود غش جماعي داخل تلك اللجنة.

وتبين ادعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة أثناء امتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية ، الذي كان يتم توزيعه عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والادعاء بوجود غش جماعي ، وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بابنائهم والادعاء بواقعة الغش الجماعي.

وكذلك تبين صحة موقف الطلبة، وقد تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.