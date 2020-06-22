زوجة عمرو دياب تغازل والدها برسالة مفاجئة في عيد ميلاده

في يوم الأب حرصت الفنانة دينا الشربيني على كشف كيف دعمها والدها ودوره الفريد المتميز في حياتها.

وكشفت دينا عن دور والدها عبر رسالة وجهتها له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلةً: «عد أب سعيد لكل شئ في حياتي، داعمي، حبي الأول، أعز صديق لي، شكرا لدعمك لي دائما، لقد أعطيتني أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لشخص آخر وهي أنك كنت تؤمن بي! لا شيء يجعلني أشعر بأنني قوية سوي مثلك».

والجدير بالذكر، أن دينا الشربيني خاضت سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل «لعبة النسيان».‏