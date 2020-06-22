آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

22 يونيو 2020 - 04:54 م

وصلت حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية إلى مرحلة خطرة، بعدما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار تدهور حالتها واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.

وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، كتبت أميرة: "لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يا رب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم".



وتدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أمس الأحد، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لـ ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.



وقال مصدر لطبي الذي تابع حالتها الصحية: "تم وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري، وأوضح أن هذه الحالة هي آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع، بحسب روسيا اليوم.

