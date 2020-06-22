  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب

جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أرض وسكن مجانًا.. بشرى سارة من "بن سلمان"

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

السعودية- كورونا

السعودية تسجل أكبر معدل شفاء يومي من كورونا

غش جماعي في لجان "أبناء الكبار"

الأمن يكشف حقيقة صورة الغش الجماعي التي أثارت ضجة

كورونا

كورونا.. دولة عربية على مشارف مرحلة وبائية خطيرة

عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

السبب صادم.. طلاق عروسين في شهر العسل أمام المحكمة

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية

إزالة تمثال للرئيس ?«روزفلت»

إزالة تمثال للرئيس «روزفلت».. وترامب يعلق بسخرية

آخر تدخل طبي.. رجاء الجداوي تصارع الموت

الصفحة الأخيرة

بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء
بالفيديو.. متصلة تحرج رجاء الجداوي على الهواء

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ابنة رجاء الجداوي تخرج بتصريحات مبكية عن والدتها

#

رجاء الجداوي تفقد الوعي والأطباء يتخذون قراراُ عاجلًا

#

تفاصيل جديدة.. مصادر تكشف تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي

#

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

وصلت حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية  إلى مرحلة خطرة، بعدما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار تدهور حالتها واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.
وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، كتبت أميرة: "لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يا رب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم".

وتدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة أمس الأحد، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لـ ضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

وقال مصدر لطبي الذي تابع حالتها الصحية: "تم وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري، وأوضح أن هذه الحالة هي آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع، بحسب روسيا اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"
» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليلا موحدا للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية