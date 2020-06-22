تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

22 يونيو 2020 - 04:54 م

استقر سعر صرف الدولار، أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 22 - 6 – 2020.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الامريكى فى البنك المركزى المصرى نحو 16.12 جنسه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، بينما سجل فى البنك الاهلى المصرى نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك مصر نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، وحقق فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، بينما سجل فى المصرف المتحد نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك عودة مصر نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، وحقق فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك بلوم مصر 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع ، وسجل فى بنك التعمير والاسكان نحو 16.13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع .