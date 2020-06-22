جنون في أسعار الذهب اليوم الإثنين

22 يونيو 2020 - 05:25 م

واصلت أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية في مصر بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 787 جنيها، اليوم الاثنين، عقب ارتفاع الأسعار عالميا.

من جانبه قال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية في غرفة القاهرة التجارية، إن "أسعار الذهب في مصر تواصل كسر مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم الاثنين"، بحسب صحيفة "أموال الغد".

وتابع: "يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية بنحو 8 دولارات لتسجل 1757 دولار للأوقية"

وذكرت الصحيفة أن أسعار الذهب عيار 21 حققت نحو 787 جنيه، وعيار 18 نحو 674.55 جنيه، وعيار 24 حققت نحو 899.40 جنيه، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 5 جنيهات في الجرام الواحد، تزامنا مع صعودها عالميا بنحو 7 دولارات.