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فنان كويتي شهير يثير الجدل بحديث مفاجئ عن "المثلية الجنسية"

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عبدالله بهمن
عبدالله بهمن

محمد فضل

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فنان

مثلية

عبدالله بهمن

كويتي

أثار الفنان الكويتي الشهير عبدالله بهمن، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره فيديو عبر حسابه تحدث فيه عن المثليين جنسيًا والشواذ.

وقال بهمن في فيديو عبر صفحته على انستجرام: "اللي يسألني تدعم المثلية..أنا فقط ادعمهم بسيارة بشاحنة، شنو تدعم المثليين لا حد يقولي إنسانية هذا مرض وابتلاء من الله".

وأكد بهمن أن المثلية مرض نفسي يجب أن يلجأ صاحبه للطب ليتخلص منه، وقال: "هذا انحلال فكري وأخلاقي… شنو تبي تعكس خلق الله، ما حد يقولي نتعامل معهم بإنسانية ، إذا مريض نفسي روح عالج نفسك إذا أنت تدري مرض استر على نفسك وروح عالج بالسر وتقرب حق الله".

وتابع: "أما تطلع بالشارع ترفعلي علم وتقول أنا حر..فهذا انحراف فكري..ويجب مراجعة نفسك وموقفك مع الله لأن هذا خلل بعقيدتك".

واستطرد: "هذي ليست حرية ولا إنسانية..فالحرية تقف حدودها عند خطوط الدين ..والوحد يستح يسولف بهذه الأمور" .

وأثارت تصريحات الفنان الكويتي الجدل، حيث حاز كلامه على تأييد البعض بينما هاجمه آخرون مما يدعون إلى الحريات مستغربين أن يخرج هذا الكلام من فنان، حسب قولهم.


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