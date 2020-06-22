» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه

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تبحث الشرطة الأمريكية عن فتاة (29 عامًا) اختطفت رجلًا، وجردته من ملابسه وربطته عاريًا في الأشجار.
ويدعي الضحية، أنه تم اختطافه من منزل في مانشستر بولاية نيوهامبشير الجمعة على يد رجل وامرأة، ووضعه في سيارة، حيث سُرق هاتفه المحمول ومحفظته.

وقال المحقق في شرطة مانشستر، كريس ساندرز، إن الخاطفين توجها بعد ذلك إلى "عدة مواقع".

وأشار إلى أن الضحية تعرض لاعتداء، وأُجبر على خلع ثيابه، وربط معصميه وقدميه، قبل أن يتمكن من تحرير نفسه، ويتصل بالشرطة، لافتًا إلى أن المجني عليه يعرف خاطفيه. 

وبحسب ما ورد، فإن المتهمة في واقعة الخطف آرييل دوبوي طوردت من قبل الشرطة في يناير 2016 عندما شاركت في إطلاق النار.

وفي عام 2017 ، ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مخدرات في ويندهام بولاية نيو هامبشاير. كما احتُجزت في ميريماك بتهم عديدة تتعلق بالقيادة.

وفي ديسمبر 2017 ، ألقي القبض عليها لحيازتها الترامادول والكوكايين وكذلك لتزوير الأدلة المادية. وقد احتجزتها إدارة مقاطعة روكينجهام بناء على أمر من القاضي. 

في نوفمبر الماضي تم اعتقالها بسبب السرعة. وناشدت السلطات أي شخص لديه معلومات حول الحادث للاتصال بشرطة مانشستر.

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