» العناية الإلهية تنقذ 9 أطفال من موت محقق في حريق بالدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من إنقاذ 9 أطفال يقطنون إحدى البنايات بمنطقة الدقي من موت محقق، بعد نشوب حريق بالعقار محل سكنهم.

وأصيب رجل إنقاذ من قوات الحماية المدينة بكسر في مشط القدم أثناء إخماد الحريق.

كانت غرفة الحماية المدنية تلقت إخطارًا، الاثنين، من قاطني أحد العقارات بشارع ميشيل باخوم، ودفعت بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق.

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق، قبل امتداده لباقي أرجاء العقار، والمساكن الملاصقة.

ونجحت القوات في إنقاذ 9 أطفال يقطنون الطابق الأخير مع أسرهم من العقار محل الحريق، وأصيب أحد فريق الإنقاذ بكسر في مشط قدمه.

وأخطرت نيابة الدقي، برئاسة عمر شاهين، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام، بالواقعة، وطلبت من خبراء مصلحة الأدلة الجنائية فحص آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته، وإجراء المعاينات اللازمة، للوقوف على أسبابه، إذ اتضح مبدئيًا أن ماسًا كهربائيًا نشبّ بجهاز تكييف أدى للحريق.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وأثنى الأهالى على جهود فريق الإنقاذ من الحماية المدنية.