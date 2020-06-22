فنان متعافي من كورونا يكشف أهم عامل للوقاية من الفيروس

قال الفنان مصطفى درويش إنه عند شعوره بالصداع وارتفاع في درجة الحرارة قام بعمل تحاليل وأشاعات وعمل المسحة وبعدها تأكدت إصابته بفيروس كورونا .





وأضاف مصطفي درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن العامل النفسي من الأمور المهمة في العلاج مؤكدا انه لم يكن يستطيع الدخول الي الحمام من شدة الحرارة .



وأوضح مصطفي در ويش ، أن هناك اثنين من أصدقائه ظلا إلى جانبه حتى تم شفائه من فيروس كورونا.





وتابع : لا أعرف من أين أتت إليه الإصابة بفيروس كورونا، ومن الضروري أن نكون بجانب بعضنا البعض في مثل هذه الظروف.





واستكمل : من الضروري أن يكون هناك نوع من المساندة لمريض كورونا لأن العامل النفسي مهم للتعافي.