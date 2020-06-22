"المواصفات والجودة" توجه تحذيرا عاجلا بشأن الكمامات

22 يونيو 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أن فرنسا أول دولة استخدمت الكمامة القماشية، ووزعت عدد من الاشتراطات حتى تكون آمنة في الاستخدام.



وأشار "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، يوم الإثنين، إلى أن مصر وضعت أيضا عدد من الاشتراطات عند تصنيع الكمامة القماشية، حيث يجب أن تكون فعالة في الحماية عند استخدامها 25 مرة، وتمنع نفاذ أي جسم أكبر من 3 ميكرون، كما تمنع دخول السوائل إلى منطقة الفم، فضلا على أنها يجب ألا تسبب ضيق تنفس للشخص.

