» كورونا فتنة كبيرة حلت بالعالم وعلينا الرجوع لله

22 يونيو 2020 - 10:50 م

قال الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على سلامة جميع المواطنين من داخل المملكة وخارجها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الرجوع إلى الله لتجاوز محنة فيروس كورونا، مؤكدًا أن فيروس كورونا فتنة كبيرة حلت بالعالم.



وأكد الدكتور عبد السلام السليمان أن المطهرات والمعقمات مهمة خلال موسم الحج لأن من شانها الحفاظ على النفس البشرية، وكذلك يجب الحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي .

