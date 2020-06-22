وزير الأوقاف يدعو للتصدق بنفقة الحج هذا العام

22 يونيو 2020 - 11:10 م

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، دعوة لكل من كان قد نوى الحج هذا العام أن يبادر إلى التصدق بنفقته على علاج المرضى و مساعدة المحتاجين.



وأضاف أن ذلك رجاء أن يؤتيه الله أجره مرتين: مرة بنيته الصادقة، ومرة أخرى لجوده بالمال وتفريج كروب المكروبين، قائلا: « فمن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل، عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن لم ترقَ النفس إلى التصدق بكامل نفقة الحج فببعضها على أقل تقدير، والحسنة بعشر أمثالها، {والله يضاعف لمن يشاء}، وثواب الصدقة وقت العسر والشدة أعظم».



واستشهد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة».

