"شكري": سياسات تركيا عدائية وتهدف للتوسع فى المنطقة

22 يونيو 2020 - 11:20 م

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجانب التركي يتبنى سياسات عدائية ورغبة فى التوسع بالمنطقة، وهو ما يستدعي وجود تضامن عربي للدفاع عن الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحنا.

