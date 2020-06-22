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"شكري": سياسات تركيا عدائية وتهدف للتوسع فى المنطقة

الحياة السياسية

سامح شكري
سامح شكري

المصريون ـ متابعات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الجانب التركي يتبنى سياسات عدائية ورغبة فى التوسع بالمنطقة، وهو ما يستدعي وجود تضامن عربي للدفاع عن الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحنا.
وأضاف شكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تركيا تعمل على تسويع رقعة التواجد فى الدول العربية، فى سوريا والعراق وليبيا وتعمل على رعاية الإرهابيين ودفعهم إلى ساحات القتال.

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