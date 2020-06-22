» تعليق ناري من الجيش السوداني على الهجوم الإثيوبي

22 يونيو 2020 - 11:40 م

أعلن الجيش السوداني أنه تصدى، ظهر الأحد، لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة.



وقال الجيش السوداني، في بيان، مساء الاثنين: «كانت قواتنا كعهدها حين تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم».



وتابع البيان: «تواصلت القيادات العسكرية في البلدين واتفقتا على ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس».

