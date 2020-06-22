» تعليق ناري من الجيش السوداني على الهجوم الإثيوبي

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أعلن الجيش السوداني أنه تصدى، ظهر الأحد، لاعتداء من بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة.
وقال الجيش السوداني، في بيان، مساء الاثنين: «كانت قواتنا كعهدها حين تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم».
وتابع البيان: «تواصلت القيادات العسكرية في البلدين واتفقتا على ضرورة مواصلة الحوار وضبط النفس».
وأردف البيان: «القوات المسلحة تؤكد حقها في الدفاع عن أرضها بكل الوسائل المشروعة وستظل ساهرة ومتيقظة ومصممة على أداء واجبها في حماية أرض السودان وحدوده وعاجل الشفاء للجرحى».

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