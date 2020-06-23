» نجم مسلسل بـ"100 وش" يكشف تعافيه من كورونا: "كنت بموت"

23 يونيو 2020 - 12:30 ص

أعرب الفنان مصطفى درويش، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً، لافتاً إلى أنه مر بمرحلة صعبة جداً خلال رحلة العلاج.



وتابع: "بالأخص اليوم الرابع و الخامس والسادس هم الأشد قسوة في مرحلة إصابتي.. ولكن الحمد الله تعافيت تماماً من كورونا"، مشدداً على أن العامل النفسى هو محور الشفاء.



وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل النفسي أكثر تأثيراً على المريض فى الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائي.



وتابع:"أنا كنت حاسس أنى هموت وأنا قاعد لوحدى..ولكن الحمد الله تواصل الناس معي من مختلف دول العالم أشعرني بعدم الوحدة".

