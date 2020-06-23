بلاغ ضد الداعية مصطفى حسني بسبب تغريدة: يدعم الإخوان

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قضايا وحوادث

مصطفى حسني
مصطفى حسني

وكالات - أحمد عادل شعبان

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مصطفى حسنى

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الداعية مصطفى حسني متهما إياه بالانتماء إلى الإخوان.

وقال صبري في بلاغه : نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي: في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية ووجوب وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية والجيش المصري خرج علينا الإخواني الداعية مصطفى حسني ( المبلغ ضدة ) بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يسمي الحالة الوطنية التي تعيشها مصر بالفتنة ووجوب عدم الوقوف خلف القيادة السياسية بعبارات إخوانية واضحة وعلى اثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبروه على حذف التغريدة إلا أننا لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب مع العلم بوجود فيديوهات له على اليوتيوب دافع فيها عن تنظيم الإخوان الإرهابي وقوله بأن الإرهابي المحبوس حازم صلاح أبو اسماعيل هو أستاذه بالإضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر مرفق نص التغريدة.

وأضاف صبري في بلاغه : مصطفى حسني إخواني للنخاع وقدوته حسن البنا وحازم صلاح أبو إسماعيل وعمرو خالد.. فلماذا تتغافل الأجهزة الأمنية عن الخلايا النائمة وتسمح لهم بالتسلل من الأبواب الخلفية لتلويث عقول شبابنا؟ يكفي ما فعله الإخوان في مصر، لا نرغب في تربية ثعابين
جديدة!



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