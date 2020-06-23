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بطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي: عبلة كامل كادت تتسبب في طلاقي

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حقيقة وفاة عبلة كامل

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أمير كرارة يكشف أصعب مشهد في "الاختيار"

عبلة كامل

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقف طريف حدث بينها وبين الفنانة عبلة كامل.

وقالت الفنانة ناهد رشدي في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" إن استمرار نجاح مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" رغم عرضه قبل 25 سنة توفيق من الله.

وأضافت: الفنانة عبلة كامل كانت تأتي إلى اللوكيشن يوميا وقد طهت العديد من الأكلات الشهية ، وكانت تستخدم الثوم كثيرا في تلك الأكلات ، ما يغير من رائحة لوكيشن التصوير وهو ما يؤدي لغضب المخرج المنفذ رباب حسين.

وأردفت: قلت لعبلة كامل سوف تتسببين في طلاقي لأنني أعود كل يوم للمنزل و رائحتي ثوم.

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