الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 يونيو حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل زيادة بمقدار قرش واحد ليسجل 16.19 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 16.10 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.20 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه ، وسجل في بنك مصر 16.10 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.20 جنيه.
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