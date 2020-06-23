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صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما

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صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما
صورة نادرة للملك سلمان قبل استشهاد الملك فيصل بـ 22يوما

عبد القادر وحيد

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صورة نادرة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة الملك فيصل والملك سلمان بن عبد العزيز .

وعلق حساب تاريخ آل سعود على الصورة: "الملك فيصل  رحمه الله - ورئيس إيطاليا السابق جوفاني ليوني وسيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه، والرابع شخص غير معروف.

وأضاف أنه تم التقاطها في العاصمة السعودية الرياض في تاريخ 19 صفر 1395هـ/ 2 مارس 1975م، أي قبل استشهاد الملك فيصل بـ22 يوما .

وجاء التوضيح من تاريخ آل سعود في رده على أحد المتابعين لو سمحت من هؤلاء الذين بين الملك فيصل والملك سلمان حفظة الله وفين التقطت هذا الصورة.

وقال أحد متابعي حساب تاريخ آل سعود: "أعتقد مريانو ريمور وزير خارجية إيطاليا آنذاك".

وعلق آخر:"الملك فيصل رحمه الله والملك سلمان أطال الله بعمره وبينهما كيسنجر اليهودي وزير خارجية أمريكا من أخبث وأسوأهم وزراء أمريكا" .


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